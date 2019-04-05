Московских автомобилистов предупредили о "дачных" пробках

Водителям рекомендуют выезжать из города до 15:00 или около 22:00, после завершения вечернего часа пик.

Москвичам следует передвинуть поездки за город на внепиковые часы, когда на дорогах появляется большое количество автолюбителей, направляющихся на дачи. Об этом предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

— С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уже сегодня затруднение движения ожидается на вылетных магистралях по направлению в область. Они начнутся с 15:00 и могут продолжиться до 22 часов вечера. Кроме того, пробки по направлению в город ожидаются в воскресенье — тогда дачники станут возвращаться из Подмосковья.