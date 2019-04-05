Московских автомобилистов предупредили о "дачных" пробках

Москвичам следует передвинуть поездки за город на внепиковые часы, когда на дорогах появляется большое количество автолюбителей, направляющихся на дачи. Об этом предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
— С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Уже сегодня затруднение движения ожидается на вылетных магистралях по направлению в область. Они начнутся с 15:00 и могут продолжиться до 22 часов вечера. Кроме того, пробки по направлению в город ожидаются в воскресенье — тогда дачники станут возвращаться из Подмосковья.
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