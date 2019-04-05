Вин Дизель намекнул на своё участие в продолжении "Аватара" — видео

Актёр рассказал о том, что он всегда хотел поработать с режиссёром Джеймсом Кэмероном.

Американский актёр Вин Дизель поделился в Instagram "секретным" видео. На нём актёр присутствует на съёмочной площадке продолжения "Аватара" вместе с режиссёром фильма Джеймсом Кэмероном.

— Друзья, вы этого не видели, — смеясь, предупредил своих фанатов Дизель.

После этого Кэмерон заметил, что ему следовало бы стереть всем зрителям видеопамять с помощью устройства, которое было у главных героев фильма "Люди в чёрном". Дело в том, что всё, что происходит на съёмках нового "Аватара", — большой секрет.

Далее Дизель добавил, что в Голливуде есть только один человек, с которым он хотел бы поработать и чему-то научиться. Кэмерон подтвердил, что речь идёт именно о нём. Подписчики актёра предположили, что Дизель появится в новом "Аватаре".

Напомним, премьера будущей ленты запланирована на 18 декабря 2020 года. До 2025 года создатели кино планируют снять ещё три части серии.