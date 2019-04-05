Задержан фигурант дела Абызова, который скрывался за границей

Речь идёт о бывшем топ-менеджере новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергее Ильичеве.

Задержан один из предполагаемых сообщников экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, объявленный в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о Сергее Ильичеве, который, по данным на 2015 год, являлся членом Совета директоров и гендиректором новосибирского АО "Региональные электрические сети".

— В суд поступило ходатайство об избрании Сергею Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Где и при каких обстоятельствах был задержан Ильичев, пока не известно.

Напомним, что самого Абызова задержали 26 марта 2019 года.

По данным следствия, в 2011–2014 годах экс-министр и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей у двух крупных энергетических компаний в Новосибирской области и вывели эти деньги за рубеж.

На момент возбуждения уголовного дела Ильичев, как сообщало следствие, скрывался за границей.