Юрий Ушаков рассказал, будет ли следить за дебатами Зеленского и Порошенко

Встреча прошедших первый тур кандидатов состоится 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что будет следить за дебатами кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом представитель Кремля рассказал, отвечая на вопрос Лайфа.

— А кто не будет следить? Интересно же, — сказал Ушаков.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Арбитром на них может стать бывший премьер и экс-кандидат на пост украинского лидера Юлия Тимошенко. По крайней мере она пообещала об этом подумать.

Перед дебатами кандидаты сдали анализы на алкоголь и наркотики. Экспресс-тест Порошенко показал, что в его организме они отсутствуют, а результаты Зеленского будут известны через три дня. "Эксперт по лжи" Светлана Филатова в беседе с Лайфом рассказала, что украинскому лидеру не понравилось, что его заставили проходить эти процедуры, а реакцию шоумена она оставила без комментариев.