Сразу две популярные игры на Switch получат поддержку виртуальной реальности

Таким образом японские разработчики хотят развивать дополнительный сервис в рамках своей игровой консоли.

После провала с Virtual Boy в 90-х годах японская компания Nintendo никак не развивала виртуальную реальность в рамках своих платформ. Однако ситуация меняется. В марте компания показала новый комплект Labo VR, который превращает консоль Switch в импровизированный шлем виртуальной реальности. Теперь же разработчики заявили, что планируют развивать это направление, не ограничиваясь только маленькими играми.

Таким образом, поддержку виртуальной реальности получат сразу две крупные игры — The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Пока что разработчики не уточняют технические аспекты и другие подробности обновлённых проектов.

Поддержка Labo VR появится 26 апреля. Nintendo планирует выпустить бесплатное обновление для двух игр.