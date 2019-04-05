Путин примет участие в международном форуме "Арктика — территория диалога"

В Петербурге 9–10 апреля пройдёт 5-й Международный арктический форум "Арктика — территория диалога". В нём примет участие и президент РФ Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, нынешний форум будет самым представительным из всех. В нём примут участие лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, а также представители Дании, Канады, США, Индии, Кореи, Китая, Японии и др.

Со своими коллегами из Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции Владимир Путин проведёт отдельные встречи.

— 9 апреля также состоится совместный ужин лидеров России, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, — отметил Юрий Ушаков.

Форум "Арктика — территория диалога" пройдёт в Санкт-Петербурге 9–10 апреля. В 2019 году его основная тема — "Арктика. Океан возможностей". Основная тема форума — устойчивое социально-экономическое развитие Арктики, повышение качества жизни региона и укрепление международного сотрудничества. Модератором будет старший исполнительный редактор "Блумберга".