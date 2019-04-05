Звёздный диетолог подтвердила Лайфу данные о самом вредном супе

Ранее эксперты назвали таковым жирную мясную солянку. Она может быть противопоказана при некоторых заболеваниях.

Звёздный диетолог Марият Мухина заявила о немыслимости дневного рациона без супа — полезного блюда русской кухни. В интервью Лайфу Мухина рассказала о свойствах супов.

— Почему это ценное блюдо — потому что при многих заболеваниях сырые овощи могут навредить организму, в частности желудку. А здесь мы получаем необходимые витамины, микроэлементы, клетчатку — именно при употреблении варёных овощей вместе с отваром овощным, — пояснила диетолог.

Мухина заявила, что у многих людей, которые не едят супы, возникают запоры. По её словам, супы стимулируют пищеварение, активируют выработку желудочного сока и перистальтику. Они обволакивают слизистую, предотвращают язвенную болезнь, гастрит.

— Конечно, лучше всего, если они будут приготовлены на втором бульоне — на мясном либо на курином. Первый бульон нужно сливать — будет повышение просто холестерина, ухудшение липидного спектра крови, — рассказала диетолог.

Она подтвердила, что самый вредный по калорийности и жирам русский суп — традиционная мясная солянка, приготовленная с добавлением сала, бекона и сметаны. Мухина подчеркнула, что такая пища может способствовать не только атеросклерозу, но и набору веса, и призвала всех "есть правильные супы".

Как ранее сообщал Лайф, эксперты признали самым полезным из распространённых в России супов овощной вегетарианский.