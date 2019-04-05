Против адвоката Вышинского возбудили дело на Украине

Юрист считает это попыткой властей повлиять на процесс защиты российского журналиста.

Адвокат главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский стал подозреваемым в деле о незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев". Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Незалежной Андрей Лысенко. Информацию подтвердил Доманский.

— ГУ вручила мне уведомление о подозрении в совершении преступлений по 233-й и 209-й статьям УК Украины — "Незаконная приватизация" и "Легализация имущества, нажитого преступным путём", — цитирует юриста РИА "Новости".

Он пояснил, что санкции данных статей предусматривают от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Доманский ранее заявлял, что его могут задержать. Юрист считает преследование со стороны украинских силовиков попыткой киевских властей повлиять на процесс защиты российского журналиста.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.