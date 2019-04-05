В Кремле анонсировали визит Путина в Китай

26−27 апреля президент России Владимир Путин отправится в Китай. Там глава государства посетит международный форум "Один пояс, один путь". Об этом журналистам сообщил помощник лидера страны по международным делам Юрий Ушаков.

Стоит отметить, что также на форуме будут проведены и российско-китайские переговоры.

Напомним, последний визит Путина в Китай состоялся в прошлом году. Российский лидер прибыл в Пекин 8 июня с государственным визитом. Вместе с Си Цзиньпином он прокатился на скоростном поезде и открыл дружеский хоккейный матч юниорских сборных. Глава российского государства в ходе своего визита в Китай подарил Си Цзиньпину баню-сруб из кедра.