PlayStation 4 получит контроллер для ног для игр в виртуальной реальности

Новая разработка позволит изменить неудобное передвижение в VR-играх, добавив возможность ходить более естественно.

Компания Sony анонсировала контроллер движения 3dRudder для PlayStation VR. Управлять им нужно с помощью ног. Информация об этом появилась в блоге игрового подразделения PlayStation.

С помощью 3dRudder разработчики хотят изменить неудобное передвижение в играх с виртуальной реальностью. Гаджет позволит добавить возможность ходить более естественно с помощью платформы, которую необходимо наклонять для указания направления движения героя.

Подключается гаджет с помощью USB. Он совместим с контроллерами PS Move, PS VR Aim Controller, DualShock 4. Стоить устройство будет 199 евро (8999 рублей) и поступит в продажу 17 июня. На старте поддерживать его будут 25 игр.