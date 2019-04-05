Рецидивист по прозвищу Кефир напал с ножом на пенсионерку и её сына

31-летний злоумышленник был неоднократно судим за побои и участие в разбойном нападении.

Рецидивист по прозвищу Кефир с ножом набросился на пожилую женщину и её сына в городе Полевском Свердловской области. Пострадавшие находятся в больнице на искусственной вентиляции лёгких. По данным "URA.RU", нападавший стоит на учёте у психиатра.

Подозрительного мужчину в медицинской маске сначала заметила соседка пострадавших. Она даже успела их предупредить о неадекватном человеке, но те не восприняли слова всерьёз. Когда Кефир позвонил в дверь, пенсионерка сама её открыла. Мужчина набросился с ножом на 79-летнюю женщину и нанёс множественные удары, а после напал на её 56-летнего сына.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт случившегося и сообщили, что злоумышленник задержан. 31-летний Сергей, известный в криминальных кругах как Кефир, был неоднократно судим за побои и участие в разбойном нападении. Против него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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