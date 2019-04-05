Идею украинского министра въехать на танке в Москву назвали больной русофобией

Сенатор Сергей Цеков уверен, что если Владимир Омелян сунется в Россию, он будет жестоко наказан.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян болеет русофобией и когда-нибудь будет наказан за свои слова.

Ранее Омеляна пригласили обсудить в Москве единое транспортное пространство Евразийского союза, но он пообещал въехать в Москву только на танке.

— Это какой-то не вполне здоровый человек, который просто болеет русофобией, русоненавистничеством. Совершенно не достоин быть министром на Украине. Хотя, по большому счёту правительство там собрано из не вполне адекватных людей, поэтому на Украине так всё плохо, — прокомментировал сенатор Лайфу слова украинского министра.

По мнению Цекова, Омелян бросается пустыми словами и лишь вносит дополнительный конфликт в отношения между Украиной и Россией.

— Заявление его указывает на то, что он будет развязывать войну. В нормальном государстве вообще, конечно, за такие слова привлекли бы к ответственности. Я думаю, Омеляна, придёт время, привлекут за эти слова и за многие другие — он достаточно много наделал за эти годы, — добавил сенатор.

Ранее Омелян уже предлагал согражданам "вернуть Кубань и Москву", если им так нужно транспортное сообщение с Россией.