ГИБДД готовит изменения в правила сдачи экзамена на права

Есть вероятность, что расширят общее число задач в билетах и введут балльную систему.

Госавтоинспекция планирует изменить правила теоретического экзамена на права, сообщает "Коммерсант".

Так, предлагается распределить билеты в зависимости от категории, которую хочет получить гражданин. То есть, если будущий водитель планирует освоить категорию А, он должен ответить исключительно на вопросы, которые касаются управления двухколёсным транспортом. А сдающий, например, на категорию СЕ, будет решать задачи по управлению грузовиком с прицепом.

Кроме того, ГИБДД планирует расширить количество задач в экзаменационных билетах и ввести балльную систему, при которой количество штрафных баллов определяется в зависимости от серьёзности допущенной ошибки. Такая система активно используется за рубежом.

Уточняется, что на подготовку нововведений может уйти два года.

Ранее Лайф сообщал, что МВД и МЭР не смогли договориться об объединении "площадки" и "города".