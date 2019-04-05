ГИБДД готовит изменения в правила сдачи экзамена на права

Госавтоинспекция планирует изменить правила теоретического экзамена на права, сообщает "Коммерсант".
Так, предлагается распределить билеты в зависимости от категории, которую хочет получить гражданин. То есть, если будущий водитель планирует освоить категорию А, он должен ответить исключительно на вопросы, которые касаются управления двухколёсным транспортом. А сдающий, например, на категорию СЕ, будет решать задачи по управлению грузовиком с прицепом.
Кроме того, ГИБДД планирует расширить количество задач в экзаменационных билетах и ввести балльную систему, при которой количество штрафных баллов определяется в зависимости от серьёзности допущенной ошибки. Такая система активно используется за рубежом.
Уточняется, что на подготовку нововведений может уйти два года.
Ранее Лайф сообщал, что МВД и МЭР не смогли договориться об объединении "площадки" и "города".
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