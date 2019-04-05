Дерзкий угон новенького BMW X7 в Мытищах попал на видео

Мужчина, беспрепятственно уехавший на автомобиле с охраняемой стоянки одного из автосалонов, был неоднократно судим.

В Подмосковье задержали подозреваемого в угоне нового BMW X7 — автомобиля премиум-класса, продажи которого только начались этой весной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник не смог пройти мимо премиум-иномарки стоимостью девять миллионов рублей, в салоне которой сотрудники автосалона оставили ключи. Он беспрепятственно уехал с его охраняемой стоянки. Ничего не заподозривший охранник сам открыл ему шлагбаум.

Машину преступник повредить не успел. Её вернут законному владельцу после завершения всех процедур по делу.

Ранее Лайф писал, что пятиметровый BMW X7 был назван одним из самых ожидаемых автомобилей 2019 года.