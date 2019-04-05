Кремль: Переговоры Путина и президента Эстонии пока прорабатываются

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Эстонии Керсти Кальюлайд, которая приедет в Москву по случаю открытия реконструированной исторической части посольства, всё ещё прорабатываются. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что 18 апреля Керсти Кальюлайд поучаствует в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.