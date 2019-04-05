Задержанному фигуранту дела Абызова предъявили обвинение

Экс-гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, который ранее был задержан в рамках дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, предъявили обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

— Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток, то есть до 25 мая в отношении Ильичева Сергея Николаевича, — уточнил представитель суда.

Он проходит по двум статьям: "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества".

Напомним, Ильичев стал шестым подозреваемым по делу экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Остальные фигуранты громкого дела — Александр Пелипасов, Максим Русаков, Николай Степанов и Галина Фрайденберг — были арестованы до 25 мая по аналогичным обвинениям. Сам Абызов обвиняется в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. Он также был арестован до 25 мая.