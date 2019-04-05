Наставники конкурса "Лидеры России" выбрали подопечных

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, организаторы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным.

104 победителя и некоторые финалисты конкурса "Лидеры России" получили возможность взять индивидуальные консультации у лучших управленцев страны. Как сообщает пресс-служба проекта, поработать с ними захотели сами наставники.

— Конкурсанты, приглашённые в финал, могли выбрать нескольких кандидатов из корпуса наставников, который сегодня насчитывает 93 человека. Среди них — высокопоставленные руководители государственных органов власти и топ-менеджеры крупнейших корпораций, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что программа наставничества стартует 8 апреля, а само участие даёт возможность в течение года консультироваться с наставниками по поводу своих проектов или профессионального развития в целом.

— Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным, — комментирует генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Второе состязание управленцев началось 10 октября 2018 года. Более 227 тысяч человек подали заявки для регистрации, из которых в очные полуфиналы прошло более 3,3 тысячи участников. Победителями второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали 104 человека. С ними встретился президент РФ Владимир Путин. В беседе с Лайфом они рассказали о впечатлениях.