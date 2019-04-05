Москвичей предупредили об активизации клещей в связи с потеплением

Жителям города советуют надевать одежду из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами.

Мосприрода предупреждает об активизации в столичном регионе клещей в природных парках.

— С наступлением тёплой погоды в природных парках активизируется множество мелких живых существ, в том числе и опасных для человека. Одни из них — иксодовые клещи, переносчики инфекционных заболеваний человека и животных, — сообщает пресс-служба ГПБУ.

Уточняется, что сейчас на особо охраняемых природных территориях Москвы в профилактических целях косят траву возле детских и спортивных площадок, тропинок, стригут кустарники. Во время этих работ не используются химические средства, так как это запрещено законом.

Москвичам советуют даже в жаркую погоду надевать одежду, которая скрывала бы все открытые участки кожи. Следует выбирать вещи из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами.

Также не стоит прогуливаться возле берёз и осин, нужно избегать участков леса с высокой травой.

Кроме того, эпидемиологи рекомендуют вовремя делать вакцинацию от клещевого энцефалита.

Ранее Лайф сообщал, что в Брянске на собаку в парке напали сразу 67 клещей.