Москвичей предупредили об активизации клещей в связи с потеплением

Мосприрода предупреждает об активизации в столичном регионе клещей в природных парках.
— С наступлением тёплой погоды в природных парках активизируется множество мелких живых существ, в том числе и опасных для человека. Одни из них — иксодовые клещи, переносчики инфекционных заболеваний человека и животных, — сообщает пресс-служба ГПБУ.
Уточняется, что сейчас на особо охраняемых природных территориях Москвы в профилактических целях косят траву возле детских и спортивных площадок, тропинок, стригут кустарники. Во время этих работ не используются химические средства, так как это запрещено законом.
Москвичам советуют даже в жаркую погоду надевать одежду, которая скрывала бы все открытые участки кожи. Следует выбирать вещи из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами.
Также не стоит прогуливаться возле берёз и осин, нужно избегать участков леса с высокой травой.
Кроме того, эпидемиологи рекомендуют вовремя делать вакцинацию от клещевого энцефалита.
Ранее Лайф сообщал, что в Брянске на собаку в парке напали сразу 67 клещей.
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