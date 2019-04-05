Ракетный катер Украины принял участие в учениях НАТО в Чёрном море

Тренировки проходили под пристальным контролем российского корабля-разведчика "Иван Хурс".

Украинский ракетный катер "Прилуки" и фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" провели совместные учения в Чёрном море в качестве "завершающего аккорда посещения Украины отрядом кораблей НАТО". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Незалежной.

На украинском корабле во время манёвров находились канадские офицеры, которые непосредственно руководили процессом. В ходе учений катер и фрегат выполнили задачи по тактическому маневрированию, а также совершили артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией ВМС Украины.

В украинском военном ведомстве отметили, что на этом визит группировки альянса не завершится — в акватории Чёрного моря ещё в течение трёх недель будет находится постоянная военно-морская группа НАТО SNMG2. Она примет участие вместе со странами — членами Североатлантического альянса в операции "Морской щит" (Sea Shield 19).

— За тренировками украинского катера и канадского фрегата пристально наблюдал российский разведчик "Иван Хурс", — добавили в Минобороны Украины.

Напомним, 29 марта пять кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Речь идёт об эсминце ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадском фрегате "Торонто", испанском фрегате "Санта Мария", турецком фрегате "Гелиболу" и вспомогательном французском судне "Вар".