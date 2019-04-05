Взрывом газа в многоэтажке Мадрида снесло крышу и обрушило стены — видео

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Взрывом газа в многоэтажке Мадрида снесло крышу и обрушило стены — видео

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Повреждения получили квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома, а также стоявшие внизу припаркованные автомобили.

Взрывом газа в одной из многоэтажек Мадрида снесло часть крыши и обрушило стены некоторых квартир. Видео с места происшествия публикуют местные жители.

По данным спасательных служб города, ранения, предварительно, получили семь человек.

Как сообщалось ранее, повреждены квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома, а также стоявшие внизу припаркованные автомобили.

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