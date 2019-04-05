Взрывом газа в многоэтажке Мадрида снесло крышу и обрушило стены — видео

Explosión muy fuerte en #vallecas,me levantó el sonido de la explosión que trabajo de noche... Destrozos también en la zona por la onda expansiva, escombros. #Madrid @PortalVallecas @vallecasweb @IsabelIsamoren @EFEnoticias @noticias_cuatro @A3Noticias pic.twitter.com/OOAdjqJnVS— FernandoMadrid (@FernandoMadridd) 5 апреля 2019 г.
Взрывом газа в одной из многоэтажек Мадрида снесло часть крыши и обрушило стены некоторых квартир. Видео с места происшествия публикуют местные жители.
По данным спасательных служб города, ранения, предварительно, получили семь человек.
Как сообщалось ранее, повреждены квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома, а также стоявшие внизу припаркованные автомобили.
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