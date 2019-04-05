Попавшая под статью студентка рассказала Лайфу, как защищалась от пьяного соседа

Мужчина называет её нервной психопаткой и утверждает, что восемь дней провёл в больнице.

В Чувашии 21-летнюю Анастасию Раймову, которая, защищаясь от пьяного соседа, ранила его ножницами, приговорили к трём годам условного лишения свободы. Девушка рассказала Лайфу, что Алексей Филиппов, которого в деревне называют смурым, в тот вечер был очень разъярён.

Девушка пояснила, что готовилась к экзамену, а односельчане шумели во дворе. Раймова попросила их быть потише, однако те просьбу проигнорировали. Студентка накинула на себя куртку и вышла во двор — хотела завести маму в дом.

— Я сказала Филиппову, чтобы они уже шли домой, а он на меня набросился! Он был очень пьяный, называл меня шалавой. Он схватил меня за шиворот куртки, а правой бил в шею и плечо, прям кулаком! Сказал, что свернёт шею и убьёт. Я даже не могу сказать, как это всё произошло, что я его ударила, — рассказала Анастасия.

Девушка уточнила, что забежала домой, её всю трясло — студентка боялась, что сосед убьёт её. У себя в руках она увидела ножницы.

— Эти ножницы были в кармане этой куртки хозяйственной, я ими петрушку на огороде режу. Через несколько часов ко мне пришла полиция. Ножницы были без крови, я даже не поверила, что могла его ударить. А он кричал, что я его пырнула ножом! Хотя после нашего конфликта он ещё сидел у нас и на велике уехал домой, — пояснила Анастасия.

Девушка рассказала, что они с Филипповым договорились не писать заявления друг на друга. В декабре студентка узнала о том, что в её отношении было возбуждено уголовное дело. После этого Раймова тоже написала заявление на односельчанина — в марте мужчину признали виновным в побоях, назначив ему 60 часов обязательных работ.

Сам Алексей Филиппов в комментарии Лайфу назвал Раймову нервной психопаткой и рассказал, что после ранения перенёс операцию и восемь дней лежал в больнице. По его словам, поначалу он не обратил внимания на травму, нанесённую девушкой.

— Мне внутри всё чистили и зашивали. Она мне в левую сторону в живот ножницы 30-сантиметровые воткнула! У любого человека спросите — ей характеристику дадут, какая она! Одного человека табуреткой по башке ударила, одну женщину топором гоняла недавно, потом телевизор сломала дома у себя, — рассказал мужчина.

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