В Тюмени семья случайно выбросила в мусор пакет с миллионами рублей

Муж и жена продали квартиру и хранили крупную сумму дома в обычном пакете. Это их и подвело.

В Тюмени молодая семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенный пакет с миллионами. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник цеха местного мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

— К нам обратилась молодая семейная пара. Они рассказали, что перевезли мать к себе, а её квартиру продали. Деньги сложили в пакет и оставили дома, — сказал он.

Заветную сумку с миллионами выбросила бывшая хозяйка проданной квартиры. Женщина устроила дома уборку, перепутала пакет с отходами и выбросила вместе с мусором в контейнер. Муж с женой перерыли 12 тонн отходов, но всё-таки нашли ценный пакет.