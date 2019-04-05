Оскароносный режиссёр снимет фильм для Netflix с Эми Адамс

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Оскароносный режиссёр снимет фильм для Netflix с Эми Адамс

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Фото © Richard Shotwell/Invision/AP

Актрисе досталась главная женская роль в фильме. Она сыграет нестабильную и наркозависимую женщину.

Режиссёр Рон Ховард ("Игры разума") адаптирует книгу Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture Джей Ди Вэнса. В экранизации бестселлера 2016 года снимется Эми Адамс. Об этом сообщает THR.

Работа представляет собой воспоминания Вэнса о собственном детстве. В книге прослеживается кризис ценностей жителей сельской местности Аппалачских гор. Эми Адамс исполнит главную женскую роль в фильме — сыграет мать рассказчика. Известно, что женщина не отличалась стабильностью и была наркозависимой.

У фильма пока нет даты выхода. Лента выйдет на Netflix.

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