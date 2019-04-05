Штаб Порошенко усомнился в объективности результатов тестов Зеленского

Глава штаба указал на то, что бравший у Зеленского анализы врач ранее снимался в его сериале "Сваты".

В предвыборном штабе кандидата в президенты, действующего лидера Украины Петра Порошенко заявили, что результаты медицинских анализов его соперника Владимира Зеленского могут быть сфальсифицированы.

— Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Он снимался в сериале "Сваты". Это ещё раз ставит под сомнение серьёзность всей затеи и достоверность анализов, — приводит ТАСС слова главы штаба Олега Медведева.

Также, по его мнению, Владимир Зеленский нарушил медицинские протоколы, по которым стороны договорились сдать анализы, — не прошёл полное обследование, которое должно включать сдачу образцов волос.

Лидеры президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали сегодня, 5 апреля, анализы на алкоголь и наркотики. Обследование действующий украинский лидер проходил в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе. Экспресс-тест не выявил алкоголя и наркотиков в крови Порошенко. Результаты анализов Зеленского обещают раскрыть через три дня.