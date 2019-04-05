Спустя 32 года группа "Альянс" показала клип на свою культовую песню "На заре"

Видео, которым музыкальный коллектив смог поделиться только сейчас, было снято в 1987 году.

Олег Парастаев (клавишник группы "Альянс") опубликовал на персональном YouTube-канале первую версию клипа на культовую песню "На заре". Видео сняли ещё в 1987 году.

Наконец удалось восстановить первый клип на песню "На заре"! Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да ещё дождь пошёл Олег Парастаев

В 1987 году группа "Альянс" исполняла песню "На заре" во время телемоста Москва — Ленинград "Рок и вокруг него".

Коллектив был создан в 1981 году. Инициатором стал гитарист Сергей Володин. Песня "На заре" вошла в альбом "Альянс 87" 1987 года. Музыку и текст к песне написал Олег Парастаев.