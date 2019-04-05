В Татарстане три человека умерли от отравления суррогатом из "незамерзайки"

Читайте также

В Татарстане три человека умерли от отравления суррогатом из "незамерзайки"

45

Правоохранительные органы обнаружили целую лабораторию по созданию фальсификата.

В Татарстане три человека скончались в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Её купила родственница одного из них. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

Как предполагают следователи, жидкость была приготовлена на складе.

При этом одним из её компонентов была так называемая незамерзайка, — отметили в ведомстве.

Следователи изъяли целую партию смертельной жидкости. Причастные к её производству люди доставлены на допрос.

Ранее Лайф писал про смертельное отравление суррогатным алкоголем трёх человек под Саратовом.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×