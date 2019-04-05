В Татарстане три человека умерли от отравления суррогатом из "незамерзайки"

В Татарстане три человека скончались в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Её купила родственница одного из них. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.
Как предполагают следователи, жидкость была приготовлена на складе.
— При этом одним из её компонентов была так называемая незамерзайка, — отметили в ведомстве.
Следователи изъяли целую партию смертельной жидкости. Причастные к её производству люди доставлены на допрос.
Ранее Лайф писал про смертельное отравление суррогатным алкоголем трёх человек под Саратовом.
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