В Татарстане три человека умерли от отравления суррогатом из "незамерзайки"

Правоохранительные органы обнаружили целую лабораторию по созданию фальсификата.

В Татарстане три человека скончались в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Её купила родственница одного из них. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

Как предполагают следователи, жидкость была приготовлена на складе.

— При этом одним из её компонентов была так называемая незамерзайка, — отметили в ведомстве.

Следователи изъяли целую партию смертельной жидкости. Причастные к её производству люди доставлены на допрос.

Ранее Лайф писал про смертельное отравление суррогатным алкоголем трёх человек под Саратовом.