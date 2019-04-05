На Арктическом форуме Путин расскажет об уникальных экосистемах региона

Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 9–10 апреля. В нём примут участие также лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Президент РФ Владимир Путин на V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" уделит особое внимание вопросу сохранения уникальных экосистем региона. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Основное внимание будет уделено вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества. Наш президент именно на этих темах сосредоточится в своём выступлении, — сказал он.

Ранее Ушаков сообщил, что в этом году в форуме примут участие лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, а также представители Дании, Канады, США, Индии, Кореи, Китая, Японии и других стран. С некоторыми из коллег Владимир Путин проведёт отдельные встречи.

Форум "Арктика — территория диалога" пройдёт в Санкт-Петербурге 9–10 апреля. В 2019 году его основная тема — "Арктика. Океан возможностей". Основные вопросы форума — устойчивое социально-экономическое развитие Арктики, повышение качества жизни в регионе и укрепление международного сотрудничества. Модератором будет старший исполнительный редактор "Блумберга".