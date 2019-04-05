Мужчина с ножом напал на пристава в Тверском суде Москвы

Вооружённый складным ножом мужчина напал на пристава в Тверском суде Москвы. Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Мужчина пытался зафиксировать процесс на камеру мобильного телефона, но ему запретили. В зал судебных заседаний был вызван судебный пристав, но мужчина набросился на него с раскладным ножом, — сообщили агентству.

Пристав не пострадал. Материалы дела против напавшего уже передали в Следственный комитет.