Мужчина с ножом напал на пристава в Тверском суде Москвы

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Мужчина с ножом напал на пристава в Тверском суде Москвы

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Вооружённый складным ножом мужчина напал на пристава в Тверском суде Москвы. Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина пытался зафиксировать процесс на камеру мобильного телефона, но ему запретили. В зал судебных заседаний был вызван судебный пристав, но мужчина набросился на него с раскладным ножом, — сообщили агентству.

Пристав не пострадал. Материалы дела против напавшего уже передали в Следственный комитет.

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