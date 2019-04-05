Бизнесмен решил превратить обычную школу в уральский Лувр или Версаль

Он хочет украсить старое здание позолоченной лепниной, росписью, картинами, отделкой под мрамор и огромными люстрами.

Бизнесмен Андрей Симановский, собственник группы "Сима-ленд" решил превратить школу, которую сам окончил, в подобие Лувра или Версаля. С проектом здания школы № 106 в городе Екатеринбурге ознакомились мэр города, местные депутаты и преподавательский состав учебного заведения, пишет "Е1.РУ Екатеринбург онлайн".

Уральский предприниматель взял шефство над школой и помогает с ремонтом, а когда-то его отец трудился над постройкой оригинального здания в должности прораба, рассказал директор школы.

— Чтобы дети в Версаль и Лувр не ездили. Сразу хорошее настроение придаёт,— цитирует самого бизнесмена паблик в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

Площадь нового здания составит почти 1,5 тысячи квадратов. А новая столовая рассчитана на 300 мест.

Не всем учебным заведениям так везёт. Буквально сегодня в Иркутской области школа выгорела дотла.