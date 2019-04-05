Кличко предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы в WADA

Спортсмен рассказал, что его "удивили и немного рассмешили" новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины — Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко — пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Кличко отметил своё удивление тем, что Зеленский и Порошенко сдавали анализы по отдельности, каждый в "своей лаборатории". Спортсмен написал, что если кандидаты "так открыты и заинтересованы в объективном результате", то должны сдать анализы в WADA.

— Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно, — написал Кличко, призвав довериться профессионалам и уточнив, что уже отправил в агентство запрос о возможности проведения тестов.

Как писал Лайф, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко утром 5 апреля сдали анализы на наркотики и алкоголь. Украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.