Кличко предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы в WADA

Читайте также

Кличко предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы в WADA

633

Владимир Кличко. Фото: facebook/KlitschkoOfficial

Спортсмен рассказал, что его "удивили и немного рассмешили" новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины — Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко — пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Кличко отметил своё удивление тем, что Зеленский и Порошенко сдавали анализы по отдельности, каждый в "своей лаборатории". Спортсмен написал, что если кандидаты "так открыты и заинтересованы в объективном результате", то должны сдать анализы в WADA.

Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно, — написал Кличко, призвав довериться профессионалам и уточнив, что уже отправил в агентство запрос о возможности проведения тестов.

<p>Публикация на странице Кличко в <a href="https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/posts/10156171518155205?__tn__=-R" target="_blank">Facebook</a></p>

Как писал Лайф, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко утром 5 апреля сдали анализы на наркотики и алкоголь. Украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×