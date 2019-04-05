На Урале девочка сбежала из дома с котом ради путешествия

Подросток и её усатый товарищ проехали около 200 километров на четырёх попутках.

Шестиклассница из уральского села Барабановского сбежала к родственникам в Челябинск, прихватив в попутчики кота. Об этом пишет паблик "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на информацию регионального управления МВД.

12-летняя девочка и её усатый товарищ добрались до пункта назначения на четырёх попутках. В Челябинске юная автостопщица позвонила родственникам и сообщила о внезапном визите. Те сразу же известили родителей путешественницы. Девочка и кот уже возвращены домой.

Проступок школьнице с рук не сойдёт — её уже поставили на учёт в ПДН и обязали посетить территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. А вот кот останется безнаказанным.

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