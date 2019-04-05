Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики

У него, как и у Петра Порошенко, не выявлено подозрительных веществ в организме.

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский опубликовал документы с результатами своего теста на наличие алкоголя и наркотиков. Согласно бумагам из лаборатории клиники Eurolab, никаких запрещённых веществ в его организме не выявлено. Во всех строчках указаны нули.

Ранее стали известны результаты медицинских анализов его соперника — действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. Экспресс-тест не выявил в организме политика алкоголя и наркотиков.