Политологи объяснили, зачем Порошенко встреча с Меркель накануне дебатов

Эксперты уверены, что у нынешнего лидера Украины только одна цель — остаться у власти.

Действующий украинский президент Пётр Порошенко собирается встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы показать на дебатах с Владимиром Зеленским, что за ним стоит Европа. Так считают опрошенные Лайфом политологи.

— Порошенко собирается показать своим сторонникам и Украине, что Европа с ним. Весь цивилизованный мир с ним. Если вы хотите идти в Европу, то голосуйте за меня. Он же там придумал, что у Зеленского противоположный геополитический выбор, — объясняет встречу Порошенко и Меркель профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский.

— Германия играет существенную роль в судьбе Украины. Кроме всего прочего, она является одним из главных доноров, поэтому в любом случае требуется объяснить, что происходит, выработать и проговорить всё, в случае если президент не будет переизбран, — полагает доцент кафедры политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальностей Госдумы Кирилл Коктыш.

Эксперты уверены, что в случае проигрыша на выборах Порошенко не сможет просто так уйти с президентского поста. Ранее украинский президент рассказывал, что хотел бы стать депутатом Европарламента в случае вступления Украины в ЕС.