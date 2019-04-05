Эксперт оценила шансы ливийского фельдмаршала стать вторым Каддафи

Она отметила слабость правительства в Триполи и силу Хафтара, которому "всё равно придётся договариваться".

Арабист Марианна Беленькая считает, что командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару не удастся силой взять власть в стране в свои руки. Свою точку зрения эксперт озвучила в эфире НСН.

— Во-первых, он человек уже в возрасте. По естественным причинам его правление долгим быть не может. Во-вторых, для этого нужно взять под контроль не только Триполи, но и другие районы, — пояснила арабист.

По словам Беленькой, население Ливии не будет готово беспрекословно подчиниться одной силе, как это было раньше. Эксперт отметила слабость правительства в Триполи и силу Хафтара, подчеркнув, что фельдмаршалу всё равно придётся договариваться.

Арабист добавила, что власти Триполи опасаются того, что командующий возьмёт город под свой контроль ради усиления своих позиций в переговорном процессе, который уже более года пытаются провести под эгидой ООН.

Напомним, о необходимости привлечения ООН для урегулирования ситуации в Ливии говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Лайф сообщал о захвате Халифом Хафтаром первого города по пути к Триполи.