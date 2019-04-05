В киевской клинике объяснили путаницу с датой забора крови у Зеленского

Там списали всё на понятное волнение сотрудника, который заполнял специальную форму.

Украинская частная клиника Eurolab, в которой сегодня сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, указала в результатах дату забора крови второе, а не пятое апреля. На странице медицинского центра в "Фейсбуке" объяснили, что сотрудник отдела по ошибке нажала цифру 2 на клавиатуре.

— Работник отдела по ошибке вместо цифры "пять" нажала "два". Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой, — говорится в сообщении.

В клинике заверили, что ошибка абсолютно не влияет на результаты исследования. Заведующая лабораторией также извинилась за казус.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Действующий украинский лидер проходил медицинское обследование в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе.

Ранее стали известны результаты медицинских анализов действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. Экспресс-тест также не выявил в организме политика алкоголя и наркотиков.