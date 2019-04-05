В киевской клинике объяснили путаницу с датой забора крови у Зеленского

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В киевской клинике объяснили путаницу с датой забора крови у Зеленского

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Фото: © РИА Новости

Там списали всё на понятное волнение сотрудника, который заполнял специальную форму.

Украинская частная клиника Eurolab, в которой сегодня сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, указала в результатах дату забора крови второе, а не пятое апреля. На странице медицинского центра в "Фейсбуке" объяснили, что сотрудник отдела по ошибке нажала цифру 2 на клавиатуре.

Работник отдела по ошибке вместо цифры "пять" нажала "два". Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=lC-R&eid=ARDetQXRS6d7JditDRdacClHNsEXmIFK8Pn2YEVkB7kpZoueca9XJkSs7__bmHBXCTeZz7eFmVSCzupP&hc_ref=ARSGznGxKYHcK-lM5flLR_bDJumZZHEWf52l61oXPdcj97RGU5BTnfAnXsmqejL83KY&__xts__%5B0%5D=68.ARBpyVbwL1Z9b-3doKhyAbvvP2RaseI8SfzD-evsCNtmMSyLLymR4CVIXqf-6b7y4_sHmWUsfVMN3Y0RWy3Jh0Q0cLQiW081WE5ar4zrKseuq2d5RecF8-Q7lnnnO-fQO1Oaz98WQcqP79iJTQfN1qUyZ2hKaGt0h_8MkQypp8HP-B13m5d27fQkbNx9CbgBaD0PAGYQC-xoKqsxlrkCjN_SRiviD2M2z7p3RZGrURKBjX_FOoo9rVR_-vyeVUlibtOhEu1JZauhMcfPXcdQ2ZhHfkRr7no_HVgs_UXa-G9-PRlvxas6dlPnkIbCHGn53ZyqfmZAj3RAZQU0is_EWw" target="_blank"><ins>Владимир Зеленский</ins></a></p>

В клинике заверили, что ошибка абсолютно не влияет на результаты исследования. Заведующая лабораторией также извинилась за казус.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Действующий украинский лидер проходил медицинское обследование в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе.

Ранее стали известны результаты медицинских анализов действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. Экспресс-тест также не выявил в организме политика алкоголя и наркотиков.

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