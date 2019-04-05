Шестого фигуранта дела Абызова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичёв отправлен под стражу до конца мая.
— Ходатайство следователя об избрании Ильичёву меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению, — огласила судья Юлия Сафина.
Напомним, Ильичёву уже предъявлено обвинение по таким статьям, как "Создание преступного сообщества" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Напомним, Ильичёв стал шестым подозреваемым по делу экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Остальные фигуранты громкого дела — Александр Пелипасов, Максим Русаков, Николай Степанов и Галина Фрайденберг — были арестованы до 25 мая по аналогичным обвинениям. Сам Абызов обвиняется в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. Он также был арестован до 25 мая.
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