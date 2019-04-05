Российские подростки стали меньше пить

На ситуацию повлияли ограничительные меры на продажу алкоголя — по времени, возрасту, а также мода на спорт.

Подростки в возрасте 15–17 лет стали меньше употреблять алкоголь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на нарколога, врача-психиатра ООО "Институт профилактики" Александра Ковтуна.

По его словам, на ситуацию повлияли в том числе ограничительные меры на продажу алкоголя — по времени, возрасту, а также борьба за качество алкоголя. Большую роль играет мода на спорт.

Издание отмечает, что если в 2013 году на 100 тысяч человек приходилось 3,8 случая заболевания алкогольной зависимостью, то уже в 2017-м показатель снизился до 1,7.

Как сообщалось ранее, регулярное употребление алкоголя россияне списали на избыток праздников.