Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе могут обойтись в $1 млн

Ранее ЦИК Украины заявила, что кандидаты должны сами оплатить организацию мероприятия.

Проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве может обойтись в $1 миллион. Предварительную смету привёл глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

— По предварительным данным, на проведение дебатов придётся потратить около $1 миллиона, — заявил он интернет-изданию Liga.net.

По словам Аласании, сейчас решаются вопросы монтажа сцены, установки света, звука и обеспечения безопасности на дебатах, поэтому точная смета ещё не составлена. Для сравнения он сообщил, что проведение концерта группы "Океан Эльзы" на "Олимпийском" стоило $500 тысяч.

Ранее ЦИК Украины заявила, что выступление Зеленского и Порошенко на стадионе можно рассматривать только в виде одной из форм агитации, но не предвыборными теледебатами. В связи с этим кандидаты должны сами оплатить их организацию из своих избирательных фондов.