В Саранске подросток сфотографировался без штанов на фоне Мемориального музея

Фотография была размещена в Сети и успела разойтись по крупным городским пабликам.

В Саранске несовершеннолетний молодой человек сфотографировался с приспущенными штанами на танке Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 годов. На фотографии также запечатлён его приятель, показывающий неприличный жест.

Как сообщает телеканал "360", полиция установила личность снявшего штаны подростка и побеседовала с ним в присутствии отца — мужчина поражён поступком сына и сожалеет о произошедшем. Полицейские дадут действиям молодого человека оценку согласно закону.

Ранее Лайф писал, что в Бурятии осквернивших могилы детей поместили в центр временного содержания.