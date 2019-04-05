Звезда "Дома-2" пожаловалась на медиков Таиланда, "мучивших" её дочь

Девочке укололи ладонь большой, далеко не детской иглой и пытались окунуть в огромный таз с ледяной водой.

Звезда шоу "Дом-2" Анастасия Лисова пожаловалась на врачей Таиланда. За помощью к медработникам ей пришлось обратиться, когда у её годовалой дочери поднялась слишком высокая температура, сообщают Дни.ру.

Анастасия выбрала больницу, о которой очень лестно отзывались в Интернете. Однако уровнем обслуживания клиники девушка осталась крайне недовольна. По её словам, медсёстры заставили ребёнка страдать.

— Я просто орала и визжала вместе с Мирославой. Медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную, далеко не детскую иголку и не могла найти вену. Оказывается, в Таиланде кровь берут только таким образом, — рассказала девушка.

Анастасия добавила, что после укола врачи сунули огромный ёрш в нос малышки и пытались окунуть её в огромный таз с ледяной водой. Но последнее Лисова запретила делать.

Позже девушка нашла другое медучреждение — с более компетентным персоналом. Однако пожаловалась, что процедуры обошлись ей в 32 тысячи рублей.

Ранее Лайф сообщал, что экс-участница "Дома-2" обвинила Андрея Малахова в избиении.