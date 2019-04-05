Во Владивостоке масштабный пожар охватил склад со стройматериалами

Во Владивостоке на улице Карьерной загорелся склад со строительными материалами. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Борьбу с пожаром ведёт 41 сотрудник МЧС с использованием 14 единиц техники.
Сегодня Лайф рассказывал про пожар на химзаводе в австралийском Мельбурне, из-за чего город накрыл чёрный ядовитый смог.
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