Зеленский назвал казусом путаницу с датой проверки его на наркотики

В клинике ранее заявили, что сотрудник допустил ошибку, так как переволновался из-за ответственного момента.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал казусом путаницу с датой забора у него крови для проверки на алкоголь и наркотики. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", сделав репост записи медицинского центра с объяснениями.

— В нашей истории с анализами произошел казус....)))))), — говорится в сообщении (пунктуация автора сохранена).

Как сообщалось ранее, украинская частная клиника Eurolab, в которой сегодня сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, указала в результатах дату забора крови 2, а не 5 апреля. Позднее в медицинском учреждении пояснили, что сотрудник лаборатории по ошибке нажала 2. Скорее всего, это произошло потому, что медик перенервничала.