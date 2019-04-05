Роберта Паттинсона заперли в комнате со сценарием нового фильма Нолана

Об этом рассказал сам актёр, который признался, что знакомство с новой ролью началось для него в необычной атмосфере.

Популярный актёр Роберт Паттинсон попал в достаточно необычную ситуацию. Дело в том, что актёра заставили прочитать сценарий нового фильма Кристофера Нолана в закрытой комнате. Об этом сообщает USA Today.

Новость о том, что Паттинсон может появиться в новом проекте британского режиссёра, появилась ещё в марте. Помогать ему будут Элизабет Дебики ("Вдовы") и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец"). Каждый из актёров впервые будет работать с Ноланом.

По словам Паттинсона, знакомство с секретным проектом Нолана проходило нестандартно. Актёр заявил, что его заперли в комнате со сценарием (на руки он его так и не получил). Паттинсон добавил, что нас ждёт независимое кино гигантского масштаба, а сам сценарий очень понравился актёру.

Пока что о будущем проекте Нолана ничего неизвестно. Паттинсон также отказался хоть как-то комментировать следующий фильм режиссёра.