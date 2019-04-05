Росстат: Россияне предпочитают врачам и поликлиникам экстрасенсов и самолечение

Наши сограждане избегают официальной медицины по самым разным причинам: от нехватки времени до недоверия к квалификации специалистов.

Большинство россиян при плохом самочувствии по-прежнему не спешат в больницу и предпочитают получать помощь "на стороне". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Росстата. Так, 51% опрошенных признались, что занимались самолечением, а ещё 12% консультировались у медработников вне лечебных учреждений.

Кроме того, опрос выявил, что более 2% россиян обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо квалифицированных врачей. Любопытно, что женщины полагаются на альтернативную медицину чаще мужчин.

Причины, по которым респонденты не обращаются в поликлиники и больницы, в ходе опроса звучали самые разные. Многих просто не удовлетворяет работа медорганизации, некоторые сослались на нехватку времени.

Согласно другому опросу на эту тему, каждый пятый россиянин отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.

Ранее Лайф сообщал, что медики порекомендовали не пить антибиотики при ОРВИ. Россиянам напомнили, что в основном при постановке этих диагнозов назначаются жаропонижающие препараты, солевые растворы для промывания носа, антисептики для горла, препараты от кашля и витамины.