По делу полковника Захарченко изъяли ещё 460 млн рублей

Среди конфискованного — ценные бумаги и два нежилых помещения в Московской области.

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства активы ещё на 460 миллионов рублей по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Таким образом, иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворён частично — ведомство требовало конфискации имущества на 484 миллиона рублей.

— Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично, — огласил приговор судья.

В список конфискованного имущества вошли, в частности, деньги, ценные бумаги на сумму свыше $208 тысяч и два нежилых помещения в Московской области стоимостью 331 миллион рублей.

Разбирательства по делу Дмитрия Захарченко продолжаются с 2017 года. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 миллиона долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.