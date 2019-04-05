Волкер сказал украинцам, за кого голосовать во втором туре

Ранее же он утверждал, что Вашингтон поддерживает принципы, а не какого-то отдельного кандидата.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объяснил украинцам, почему во втором туре выборов президента страны они должны голосовать за действующего лидера Петра Порошенко.

— Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы, обещая широкую реформу? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо другой на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину? — сказал Волкер в эфире PBS.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о действующем президенте Украины Петре Порошенко, Волкер ответил утвердительно.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что выборы президента на Украине действительно демократические — никто не знает, чем закончится второй тур голосования. Стоит отметить, что ранее он говорил о том, что США не поддерживают на Украине какого-либо кандидата, а выступают именно за демократию.

Как ранее писал Лайф, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его итогам во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли действующий президент страны Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.