Семенович рассказала о проблемах женщин с большой грудью

Певица заявляет, что при возможности выбрать размер груди она бы предпочла максимум третий.

Анна Семенович рассказала в эфире Русского радио, что большая грудь является большой проблемой, а она живёт с этой "проблемой" почти всю жизнь.

— Я с ней живу, как себя помню, — всё время с грудью! Она была, конечно, чуть меньше, чем сейчас, но, конечно, это проблема. Это больная спина, это вечно забитые плечи, это бельё специальное — на широких лямках, — посетовала Семенович.

В прошлом году в интервью Анна Семенович признавалась, что считает грудь своей кормилицей из-за большого внимания к ней.