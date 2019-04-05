Трамп заявил, что Байден представляет угрозу только самому себе

Президент США Дональд Трамп рассказал, что бывший вице-президент Штатов Джо Байден представляет угрозу лишь "самому себе".
— Я не рассматриваю его как угрозу. Я думаю, что он представляет угрозу лишь самому себе, — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
Ранее Трамп выложил на своей официальной страничке в "Твиттере" шуточное видео, в котором Джо Байден "появляется" за своей же спиной, берёт себя за плечи и прижимается лицом к затылку. Позже бывший вице-президент дал ироничный ответ на эту шутку.
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