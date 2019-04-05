Трамп заявил, что Байден представляет угрозу только самому себе

Ранее он выложил шуточное видео с пристающим к самому себе Байденом и получил ироничный ответ от бывшего вице-президента США.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что бывший вице-президент Штатов Джо Байден представляет угрозу лишь "самому себе".

— Я не рассматриваю его как угрозу. Я думаю, что он представляет угрозу лишь самому себе, — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Ранее Трамп выложил на своей официальной страничке в "Твиттере" шуточное видео, в котором Джо Байден "появляется" за своей же спиной, берёт себя за плечи и прижимается лицом к затылку. Позже бывший вице-президент дал ироничный ответ на эту шутку.