Российская певица Светлана Касьян стала рыцарем святого Сильвестра

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Российская певица Светлана Касьян стала рыцарем святого Сильвестра

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Награду артистка получит из рук главы Святого престола, который, к слову, уже несколько раз удостаивал её аудиенции.

Российская оперная певица Светлана Касьян удостоена папой римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра — государственной награды Ватикана. Церемония награждения россиянки состоится в Святом престоле в пасхальные дни.

Орден Касьян получит из рук главы Католической церкви. По мнению оперной дивы, то, что папа римский выделил её талант особой наградой, накладывает на неё особую ответственность.

Мой талант является не моим, а принадлежит Богу, моё искусство — не дань тщеславию, а служение Богу и людям. Моя цель — показывать миру божественную красоту, указывать, что Бог живёт в красоте. Чем красивее мы делаем мир, тем ближе становимся к нему, — цитирует Касьян РИА "Новости".

Россиянка получила известность после исполнения главной партии в опере Джакомо Пуччини "Тоска". Папа Франциск уже несколько раз удостаивал певицу аудиенцией после выступлений в Италии.

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