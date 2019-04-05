Российская певица Светлана Касьян стала рыцарем святого Сильвестра

Награду артистка получит из рук главы Святого престола, который, к слову, уже несколько раз удостаивал её аудиенции.

Российская оперная певица Светлана Касьян удостоена папой римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра — государственной награды Ватикана. Церемония награждения россиянки состоится в Святом престоле в пасхальные дни.

Орден Касьян получит из рук главы Католической церкви. По мнению оперной дивы, то, что папа римский выделил её талант особой наградой, накладывает на неё особую ответственность.

— Мой талант является не моим, а принадлежит Богу, моё искусство — не дань тщеславию, а служение Богу и людям. Моя цель — показывать миру божественную красоту, указывать, что Бог живёт в красоте. Чем красивее мы делаем мир, тем ближе становимся к нему, — цитирует Касьян РИА "Новости".

Россиянка получила известность после исполнения главной партии в опере Джакомо Пуччини "Тоска". Папа Франциск уже несколько раз удостаивал певицу аудиенцией после выступлений в Италии.