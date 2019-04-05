Учёные узнали, почему волчанка чаще всего развивается у женщин

С этим аутоиммунным заболеванием в течение восьми лет боролась певица Юлия Началова.

Генетики выяснили, что волчанка чаще всего поражает женщин из-за наличия у них дополнительной Х-хромосомы и неполной блокировки её работы в иммунных клетках.

— Мне кажется, это очень важное открытие. Если нам удастся заставить РНК, блокирующую чтение "выключенной" Х-хромосомы, работать нормально, то тогда мы сможем подавить те нарушения в работе генов, которые предположительно связаны с развитием волчанки, — приводятся в статье журнала JCI Insight слова учёного Монсеррат Ангуэра из Университета Пенсильвании в Филадельфии.

Напомним, с этим аутоиммунным заболеванием в течение восьми лет боролась певица Юлия Началова, которая скончалась 16 марта от заражения крови.